Dragon Ball Super: Vegeta VS Molo sarà lo scontro finale secondo il disegno di un fan

Se Molo vincesse la battaglia che si sta tenendo negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super, l'universo non avrebbe più speranze di vita. Ma sappiamo bene che i protagonisti del manga di Toyotaro in un modo o nell'altro riusciranno a spuntarla, bisogna solo capire il come e il quando.

I primi spoiler di Dragon Ball Super 60 non hanno di certo risposto a questo interrogativo e, mentre Toyotaro svela di aver perso i dialoghi del capitolo in questione, c'è chi sulla rete si sta dando da fare per provare ad anticipare la storia delle uscite di V-Jump.

Il fan di Dragon Ball Super e disegnatore Reinald_Art ha condiviso su Instagram le sue ultime creazioni che si concentrano proprio sugli eventi che stanno accadendo ora nel manga. Secondo queste fan art che potete vedere nella galleria in basso, Vegeta arriverà appena in tempo per aiutare Goku. Vediamo il principe dei saiyan con gli indumenti di Yardrat mentre Goku è sfinito a terra e Molo che osserva divertito.

Sarà quindi Vegeta a salvare la situazione in Dragon Ball Super secondo Reinald_Art, avallando l'ipotesi di molti fan secondo la quale per una volta non sarà il protagonista della storia delle sfere del drago a portare a termine la missione di salvare la galassia.