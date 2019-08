Dragon Ball Super: Vegeta VS Moro in un bellissimo artwork a colori

Nell'ultimo arco narrativo di Dragon Ball Super Moro si è rivelato un nemico temibile per Vegeta, riuscendo a sconfiggere l'orgoglioso Sayan. Vediamo insieme i dettagli di uno spettacolare artwork full color dedicato allo scontro tra i due

I fan di Dragon Ball Super non sono sicuri di quando l’anime ritornerà con nuovi archi narrativi, ma di sicuro non perdono la speranza. Con Goku che ha messo da parte molti soldi e quindi vive in pace e serenità, tutta la community ha sperato in un grande ritorno ed è stata accontentata grazie all’ultimo arco narrativo. Di recente un fan ha voluto immaginare una parte della storia in full color.

Grazie all’artista Wizyakuza, tutti gli appassionati dell’opera di Toriyama e Toyotarō, possono ammirare una splendida tavola a colori in cui il principe dei Sayan, Vegeta, sembra essere sovrastato dal potere di Moro. Potete vedere l’artwork in calce alla notizia.

Si nota che il villain ha un’espressione quasi divertita nel mostrare nessuna pietà nei confronti del suo avversario. La sua corporatura, caratterizzata anche da delle corna che richiamano indiscutibilmente una capra, è stata colorata con diverse tonalità di blu, e presenta un outfit da guerriero, insieme ai muscoli perfettamente definiti che gli permettono, a quanto pare, di vincere tranquillamente contro Vegeta.

Sembra che il principe dei Sayan sia davvero in pericolo, data l'espressione sofferente mentre Moro gli stringe il collo. Sappiamo che il nuovo villain si è in effetti rivelato estremamente potente, e che i fan aspettano il continuo della serie per vedere come Vegeta si vendicherà di questa terribile sconfitta. Ricordiamo che in Italia l'anime riprenderà a partire dal 7 settembre, con l'episodio 116.