Dragon Ball Super: Vegeth arriverà al Super Saiyan 3? La fan art di Ruto con la Fusion

Durante l'ultima saga di Dragon Ball Z furono presentate la Fusione con danza Metamor e quella con gli orecchini Potara. Quest'ultima fu prescelta per la creazione di Vegeth, un guerriero potente risultato dell'unione di Goku e Vegeta. La fusione è poi tornata anche nel corso di Dragon Ball Super.

Durante Dragon Ball Z, Vegeth arrivò allo stadio di Super Saiyan, mentre alla luce delle ultime trasformazioni ottenute da Goku e Vegeta in Dragon Ball Super, la fusione passò direttamente allo stadio di Super Saiyan Blue durante gli eventi della saga di Zamasu. Non abbiamo quindi mai visto Vegeth Super Saiyan 3 durante l'anime di Dragon Ball.

Ci sono state molte situazioni in cui i personaggi hanno compiuto dei salti nelle trasformazioni, e questa è una di queste. Eppure c'è chi si domanda come sarebbe Vegeth in versione Super Saiyan 3 e il fan Ruto ha deciso di accontentare il pubblico con un'illustrazione.

L'illustratore che ha spesso regalato fan art a tema Dragon Ball con Goku e gli altri personaggi principali stavolta ha deciso di concentrarsi sulla fusione con orecchini Potara. In basso vediamo una fan art con Vegeth Super Saiyan 3, con la solita divisa blu e arancione, gli orecchini potara arancioni e soprattutto la folta chioma bionda che scende lungo la schiena. L'energia scaturita dalla trasformazione comporta naturalmente una forte presenza di scosse elettriche intorno al personaggio.

Difficilmente vedremo in Dragon Ball Super un Vegeth Super Saiyan 3, considerato il livello raggiunto dai due saiyan nelle ultime saghe della storia.