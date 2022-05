Dragon Ball Super: Vegeth e Gogeta in Ultra Istinto e Ultra Ego insieme in una fan-art

Il vero guerriero definitivo in Dragon Ball Super deve ancora nascere. Goku e Vegeta sono di certi diventati estremamente potenti, tuttavia i due guerrieri hanno dalla loro un asso nella manica in grado di incrementare ulteriormente e in maniera vertiginosa il loro potenziale.

L'Ultra Ego di Vegeta e l'Ultra Istinto di Goku hanno spalancato le porte a combattimenti sempre più incredibili ed emozionanti, eppure Toyotaro e Akira Toriyama potrebbero avere ancora qualche carta da giocare in futuro. Il duo, infatti, potrebbe optare in un prossimo scontro di dare ai due protagonisti la possibilità di fondersi nuovamente insieme per far fronte ad un'imminente minaccia.

Ecco perché un artista anonimo ha realizzato una reinterpretazione di Vegeth e Gogeta con l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego insieme, una trasformazione originale che trasforma il character design delle due iconiche Fusion con i capelli di colore diverso. Un'idea interessante, quella allegata in calce alla notizia, che favorisce parecchi spunti di riflessione circa l'effettiva potenza dei due personaggi in questione in un'eventuale forma definitiva delle tecniche divine di Goku e Vegeta. Ovviamente si tratta di una realtà complessa dal momento che le due abilità, sulla carta, sono all'antitesi, ma rimandiamo allo spazio dedicato ai commenti le vostre impressioni a riguardo di questa illustrazione.