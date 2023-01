Dragon Ball Super: Vegeth SSJ Blue VS Gogeta SSJ4 in questa fanart italiana, chi vincerà?

Ci sono degli scontri che non hanno visto la luce in Dragon Ball, né nel manga né nell'anime, ma neanche nei tanti lungometraggi di Dragon Ball Z che hanno affollato i cinema negli anni '90 e 2000. Tuttavia, neanche nell'attuale Dragon Ball Super ci saranno certi scontri, per impossibilità di trama e violazione della canonicità.

Eppure, nella mente degli appassionati si sfrenano certe fantasie dove alcuni personaggi ottengono trasformazioni inedite o mai acquisite prima, oppure fusioni su fusioni che si scontrano l'una con l'altra, prendendo sia elementi canonici che non, di cui Dragon Ball è pieno. Ci sono tanti super saiyan speciali in Super Dragon Ball Heroes, ma lo scontro che cercano alcuni fan non è tra quelli presentati dal web anime.

Invece, a presentarlo ci pensa Mattia Marin, illustratore italiano e fan di Dragon Ball che, con la collaborazione di Shawn Drawings, ha realizzato questa illustrazione con Vegeth Super Saiyan Blue VS Gogeta Super Saiyan di quarto livello. Il primo, come ben noto, è apparso soltanto di recente nell'anime e nel manga, essendo la fusione con gli orecchini potara di Goku e Vegeta mentre sfrutta la trasformazione divina del midquel. Il secondo, invece, è l'epica fusione apparsa nel finale di Dragon Ball GT, uno dei personaggi più potenti mai apparsi nell'universo di Dragon Ball.

Non c'è risposta alla domanda "chi può vincere tra Vegeth SSJ Blue e Gogeta SSJ4", ma di certo i due fan illustratori sono riusciti a mettere in piedi uno scenario davvero carico tra i due personaggi, uno a tinte blu e l'altro a tinte rosse. E sempre a proposito di Super Saiyan Blue, ecco un Goku SSJ Blue nello stile di Dragon Ball Z.