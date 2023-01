Dragon Ball Super: Vegeth Super Saiyan Blue con lo stile di DBZ grazie ad un fan

La nascita del Super Saiyan Blue ha segnato l'ennesima frontiera, dopo il SSJ GOD, che segnava il distacco di Dragon Ball Super rispetto al passato. La nuova trasformazione dei protagonisti, infatti, doveva condurre i nostri eroi verso una forza tale da rivaleggiare contro le divinità introdotte da Toriyama e Toyotaro.

Ciò ha reso inevitabilmente il Super Saiyan un potere obsoleto, ormai non più in grado di rispondere alle sfide a cui Goku e Vegeta sono chiamati. In un caso in particolare, inoltre, i nostri eroi hanno dovuto fare affidamento alla fusione potara per contrastare la minaccia di Zamasu e Black Goku e riportare così in auge la figura di Vegeth.

Ed è proprio Vegeth in Super Saiyan Blue ad essere stato omaggiato nell'ultima illustrazione di Lederle20. L'artista, infatti, ha voluto reinterpretare il noto personaggio di DB Super ma con lo stile di 'Z', ovvero con lo storico tratto artistico dell'anime a cui una grossa fetta della community è ancora molto legato. Potete dare un'occhiata al suo lavoro tra gli allegati in calce alla notizia con tanto di confronto rispetto alla nuova versione dell'anime.

E voi, invece, quale preferite di più, lo stile moderno o quello di Dragon Ball Z? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.