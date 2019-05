Dragon Ball Super: Vegeth contro Zamasu nelle repliche di lunedì 6 maggio su Italia 2

Le repliche di Dragon Ball Super che andranno in onda sul canale Mediaset Italia 2 il lunedì sera ci mostreranno Goku, Vegeta e Trunks contro la potentissima fusione di Zamasu. Farà dunque la sua comparsa Vegeth Super Saiyan Blue!

Di seguito vi proponiamo, come ogni domenica, i titoli e le sinossi degli episodi di Dragon Ball Super che lunedì 6 maggio potremo rivedere sulla rete Mediaset Italia 2.

Episodio 65 - Il sommo potere del supremo : è giunta la fine?

Data : lunedì 6 maggio, 21:19 - 21:44

: lunedì 6 maggio, 21:19 - 21:44 Trama: "La fusione si dimostra enormemente potente, grazie all'unione della forza di Black e dell'immortalità di Zamasu, il quale avrà la meglio su Goku e Vegeta. Trunks, dopo aver soccorso i superstiti, giunge in aiuto dei due Saiyan."

Episodio 66 - La sfida finale

Data : lunedì 6 maggio, 21:44 - 22:11

: lunedì 6 maggio, 21:44 - 22:11 Trama: "Dopo aver tentato, invano, di sconfiggere l'avversario unendo il Kaiohken al Super Saiyan Blue, Goku, tramite i Potara, si fonde con Vegeta dando vita a Vegeth, il quale si dimostra superiore a Zamasu. Ma la fusione non dura a lungo, con i due Saiyan che sono costretti a dividersi prima di aver definitivamente sconfitto il nemico. Trunks, dopo essere riuscito a riparare la propria spada, sarà in grado di battersi."

Episodio 67 - Una nuova speranza! Addio Trunks

Data : lunedì 6 maggio, 22:11 - 22:33

: lunedì 6 maggio, 22:11 - 22:33 Trama: "Dopo l'eliminazione di Zamasu, appare la sua forma spirituale, che si dimostra invincibile. Giunge allora Zeno del fututo, richiamato da Goku. Il Dio però, non conoscendolo, fraintende la sua richiesta ed elimina il multiverso. Tornati miracolosamente nel presente, i due Zeno stringono amicizia. Si scopre che esiste la possibilità di tornare indietro nel tempo e fermare la catastrofe."

Episodio 68 - Troppi desideri per un solo Drago

Data : lunedì 6 maggio, 22:33 - 22:59

: lunedì 6 maggio, 22:33 - 22:59 Trama: "Goku, cercando di riportare in vita Re Kaio, raccoglie le Sfere del Drago. Al momento di esprimere il desiderio viene però ostacolato dai suoi amici, ognuno dei quali ha intenzione di chiedere qualcosa. In particolare, Bulma decide di cedere a Goku il proprio desiderio in cambio di un raro minerale. Beerus, comprendendo i piani della scienziata, distrugge sia il minerale che la macchina del tempo. Goku ha però esaurito il tempo per far resuscitare Re Kaio."

Nel mentre i fan dell'opera di Toriyama continuano ad attendere fiduciosi notizie circa il ritorno della trasposizione animata. In tal senso un importante annuncio dovrebbe essere in programma per il 9 maggio, in occasione del Goku Day.