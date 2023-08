Dragon Ball Super, le vendite del manga crollano: colpa della Saga dei Super Hero?

Questi primi otto mesi del 2023 non si stanno rivelando molto fruttuosi per il manga di Dragon Ball Super. Da dopo la fine della Saga di Granolah, Toyotaro si è cimentato in due archi che non stanno convincendo i lettori, una mini-saga sulla crescita di Goten e Trunks e l'adattamento del film Dragon Ball Super: Super Hero.

La fine della battaglia con Granolah e con gli Heeters coincideva con la rivelazione di un potentissimo avversario, quel Black Freezer in grado di abbattere Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego contemporaneamente e con solo un colpo. La nuova battaglia con il tiranno spaziale è stata tuttavia rimandata, con Toyotaro che ha cambiato completamente clima, scenari e protagonisti. Questo cambiamento pare non essere stato gradito dai lettori.

L'adattamento di Dragon Ball Super: Super Hero è necessario per il futuro del manga di Dragon Ball Super, ma coloro i quali hanno già vissuto questi eventi nel lungometraggio non hanno voglia di assistere per la seconda volta alle stesse, identiche scene. Peraltro, questa saga si sta rivelando particolarmente lenta e per come è stato affrontato anche il prequel con Trunks e Goten non è stato di alcuna utilità al manga di Dragon Ball Super. I lettori di Dragon Ball Super hanno voglia di rivedere Black Freezer e la grande battaglia contro di lui, come confermano gli ultimi dati.

Le vendite del manga di Dragon Ball Super sono deludenti. Il volume 21 del manga ha piazzato un totale di sole 58 mila unità nei primi tre giorni dal rilascio in Giappone. Numeri troppo bassi per un'opera così importante, soprattutto se rapportati ai già deludenti volumi precedenti. Il volume 19 vendeva 117 mila unità in 4 giorni, mentre il volume 20 80 mila in tre giorni. Di Dragon Ball Super Vol. 20 si attende l'uscita italiana con Star Comics. Questo calo progressivo, come già analizzato, è dovuto al prequel e all'adattamento di Dragon Ball Super: Super Hero, ma siamo convinti che con l'inizio della prossima saga e il ritorno di Goku e Vegeta le vendite del manga esploderanno.