Dragon Ball Super, il vero antagonista: il combattente più forte

L’intervento di Monaito ha fermato la battaglia suicida tra Goku, Vegeta e Granolah. Attraverso il racconto dell’anziano Namecciano, il vendicatore Cerealiano ha scoperto la verità sul suo passato. Per un combattimento che si chiude, un altro se ne apre. In Dragon Ball Super 78 è tempo di affrontare il vero antagonista di questa saga.

Il flashback che ci ha riportato a quarant’anni prima si interrompe. Granolah è una furia: per quale motivo Monaito gli ha svelato la verità solamente ora? Il Namecciano giustifica il suo comportamento affermando che se gli avesse svelato i crimini commessi dagli Heeters, allora sarebbe morto in cerca di vendetta. Nonostante ciò, si pente delle sue bugie.

Nel frattempo, il gruppetto di pirati spaziali scopre che la sfida tra i Saiyan e Granolah è stata interrotta: per loro è giunto il momento di agire. In possesso di entrambe le Sfere del Drago del Pianeta Cereal, Elec ordina a Gas e Macki di guadagnare tempo e partire all’attacco. Nel mentre, lui evocherà il drago Toronbo per esprimere il suo desiderio.

Quando il cielo di Cereal viene coperto da nubi oscure, Toronbo esaudisce la richiesta di Elec: l’Universo dà il benvenuto al nuovo combattente più forte. Quando gli altri due Heeters arrivano al cospetto dei protagonisti, Granolah, su tutte le furie, scopre di essere stato superato da Gas. Una nuova battaglia ha dunque inizio.

Gas dimostra immediatamente la sua onnipotenza. Sfruttando il suo Ki per creare delle armi energetiche, immobilizza l’ultimo Cerealiano infilzandolo alle spalle e alle ginocchia. Anche Goku, trasformatosi in Super Saiyan Blue, viene sconfitto con pochi colpi. L’unica speranza è Vegeta, il quale parte alla ricerca dell’ultimo Senzu rimasto.

Il Principe dei Saiyan, una volta trovato il fagiolo magico, lo dona a Granolah: sarà lui a dover risolvere la battaglia. Il destino di Cereal e dei Saiyan è affidato a Granolah il Sopravvissuto.

Vi salutiamo lasciandovi alle immagini spoiler di Dragon Ball Super 79 e all'artwork a colori ufficiale di Vegeta Ultra Ego.