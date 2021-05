Dragon Ball Super: il vero antagonista della saga sarà Gas degli Heeter?

Attualmente, nell'universo di Dragon Ball Super, il guerriero più forte è Granolah. Il drago delle sfere del pianeta Cereal ha esaudito il suo desiderio, anche se a caro prezzo, rendendolo un combattente fortissimo. Già nel capitolo 72 di Dragon Ball Super è stata notata la sua nuova forza.

Già solo con un paio di attacchi, Granolah ha messo in difficoltà Goku e il suo Ultra Istinto. Eppure all'orizzonte potrebbe esserci qualcuno più forte di lui. Infatti la saga del sopravvissuto di Cereal è appena cominciata in Dragon Ball Super e, considerate le intenzioni di Granolah e la mentalità di Goku, è difficile che sia lui il nemico principale. Invece gli Heeter, che stanno osservando scrupolosamente la situazione in modo da scegliere il momento giusto per mettere in atto il loro piano, sembrano essere proiettati verso un ruolo prominente.

E tra gli Heeter chi sembra dotato di un potere superiore alla media è Gas, il più piccolo fisicamente della famiglia ma reputato il più forte. Gas ha già dimostrato la sua forza in Dragon Ball Super mettendo facilmente KO Granolah prima che quest'ultimo esprimesse il proprio desiderio. Al momento potrebbe non essere in grado di reggere l'impatto dei colpi di Goku e Vegeta, ma se gli Heeter riuscissero a mettere le mani sulle Sfere del Drago di Cereal allora potrebbero chiedere la stessa cosa chiesta da Granolah.

A quel punto, visto il suo potenziale, sarebbe certamente Gas il guerriero più forte dell'universo, a meno che non arrivino a sorpresa altri limitatori da parte del drago. Pensate che il nemico finale di questa saga di Dragon Ball Super sarà lui?