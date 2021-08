Dragon Ball Super: il vero signficato della battaglia per il Principe dei Saiyan

La battaglia che ha immediatamente coinvolto Goku e Vegeta una volta giunti sul pianeta Cereal si è rivelata più complicata del previsto. Dopo una sonora sconfitta per il protagonista, Vegeta è entrato sul campo di battaglia, mostrandosi molto sicuro delle proprie capacità, e soprattutto di poter sconfiggere il guerriero più potente dell'universo.

Il desiderio espresso da Granolah a Toronbo, drago legato alle due sfere create da Monaito, lo ha effettivamente reso un combattente formidabile, capace di usare tecniche molto simili a quelle apprese dai due protagonisti. Tuttavia come nota il Principe dei Saiyan nel capitolo 74, il ceruleano non padroneggia ancora tali poteri.

L'esperienza accumulata attraverso decenni di battaglie, ha reso Vegeta un maestro dei combattimenti, e il suo sangue Saiyan non fa che rendere il tutto più emozionante ed entusiasmante per lui. Durante i rapidi scambi di colpi disegnati da Toyotaro, Vegeta dimostra quanto valore abbiano sul campo di battaglia gli insegnamenti e le strategie appresi dagli scontri del passato. La battaglia quindi passa da un mero piano fisico anche ad un piano mentale, con provocazioni sapientemente orchestrate dal Saiyan per abbassare le difese dell'avversario.

"Ecco un'altra chicca. Il più forte? Il secondo più forte? Le classificazioni vanno bene...ma riflettono solo un momento nel tempo. Una volta che quell'istante è passato, si tratta solo di storia. Prendi me per esempio. Sono già più forte di quanto non lo fossi alcuni minuti fa. Questo nostro combattimento mi ha fatto diventare più potente." con queste parole Vegeta ha affermato con sicurezza il suo miglioramento, poco prima di scatenare la sua nuova trasformazione.

Una strategia apparentemente folle, dettata dal ferreo pensiero di Vegeta riguardo ai combattimenti e alle battaglie, e che finora sembra essersi rivelata efficace, e ancor più spettacolare se legata al debutto della forma divina.

