Dragon Ball Super, quante versioni dell'Ultra Istinto ci sono? La forma più forte di Goku

Vista per la prima volta durante il torneo del potere, l'Ultra Istinto è stata una delle grandi novità inserite in Dragon Ball Super, e ancora oggi, dopo decine di capitoli in cui Goku ha mostrato l’evoluzione della tecnica, resta avvolta nel mistero. Per questo abbiamo pensato di ripercorrere tutte le forme divine raggiunte dal Saiyan.

Raggiungere l’Ultra Istinto rappresenta una vera e propria sfida contro i propri limiti, e nemmeno le divinità riescono ad accedervi senza impegno. Goku ha però sempre dimostrato un enorme talento, nonché una propensione personale, al miglioramento e all’apprendimento di nuove tecniche, scoprendole anche quando tutto sembra senza via d’uscita.

Dalla prima manifestazione contro Jiren, Goku si è allenato molto, affiancandosi anche ad angeli quali Merus e Whis, e apprendendo sempre più informazioni sulla tecnica divina. Iniziamo dall’Ultra Istinto Incompleto, prima forma in cui dal punto di vista estetico non vi sono molti cambiamenti, se non l’aura attorno a Goku e i suoi occhi più chiari. In questo stadio Goku riesce a evitare gran parte dei colpi, ma non avendo ancora padroneggiato la tecnica rischia che questa si riveli un’arma a doppio taglio e non lo protegga del tutto dai colpi nemici. Inoltre, questa forma richiede molta stamina e resistenza, il che la rende estremamente dispendiosa e rischia di far stancare molto rapidamente Goku.

Troviamo poi l’Ultra Istinto Completo, un’evoluzione dello stadio precedente, in cui i capelli di Goku diventano argentati, e il protagonista raggiunge una velocità straordinaria e un’abilità combattiva paragonabile a quella degli Dei della Distruzione. Anche in questo caso parliamo di una tecnica che richiede grande concentrazione e controllo sulla propria energia, dato che, quando Goku torna normale prova forti dolori su tutto il corpo e dice esplicitamente di non riuscire a muoversi come vorrebbe.

Concludiamo con il Vero Ultra Istinto, che stando alle parole di Whis varia da utilizzatore ad utilizzatore. In questa forma Goku resta praticamente lo stesso, eccezion fatta per gli occhi chiari, ma le sue emozioni prendono il sopravvento sulla calma e l’istinto caratteristici della tecnica divina. L’unione tra istinto e forti sentimenti, dovuti al suo sangue Saiyan, lo rendono un avversario straordinario.

In conclusione, vi lasciamo ad un video inedito in cui Toyotaro disegna Goku Ultra Istinto, e alla possibilità che Goku e Vegeta diventino degli dèi.