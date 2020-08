Dragon Ball Super: un video ci mostra come viene animata la famosa Kamehameha

Gli appassionati dell'opera nata dalla mente del maestro Akira Toriyama conoscono il personaggio di Son Goku da molti anni, e partendo dalla prima storica serie, Dragon Ball, fino ad arrivare alla più recente, Dragon Ball Super sono stati mostrati molti lati del carattere del Saiyan, e ormai conosciamo molto bene tutte le sue tecniche principali.

Tra queste spicca sicuramente l'iconica Kamehameha, introdotta grazie agli insegnamenti del Maestro Muten, e che Goku, Crilin, Gohan e altri personaggi non esitano ad usare durante i combattimenti. Sono moltissime infatti le scene in cui la situazione viene sbloccata o addirittura risolta da un'Onda Energetica più o meno potente.

Uno dei nomi più conosciuti nell'ambito dell'attuale animazione giapponese, Yuya Takahashi, ha condiviso un video che mostra come viene effettivamente animata la Kamehameha di Goku. Partendo dai disegni di base, vediamo inizialmente Goku posizionare le sue mani, per poi spostarle in basso, sul fianco destro, e caricare una potentissima Kamehameha.

Non è la prima volta che vediamo queste interessanti e simpatiche condivisioni sui social da parte di di Takahashi, che di recente ha postato anche il video che mostra la trasformazione in Super Saiyan. Ricordiamo inoltre che Broly ha ottenuto una straordinaria figure da 700 euro, e che la saga di Molo è diventata un anime grazie ad un poster.