Dragon Ball Super: quali altri villain dovrebbero diventare canonici come Broly?

Sono stati realizzati tanti film di Dragon Ball Z, con Goku e compagni alle prese con nemici nuovi. Chi non ricorda Garlic o Lord Slug, ma anche Bojack e Broly? Quest'ultimo è stato in parecchi film della vecchia saga e la popolarità con i fan ha fatto anche in modo da renderlo canonico con il recentissimo Dragon Ball Super: Broly.

Il super saiyan leggendario ha quindi avuto il suo momento di gloria con un film completamente dedicato e che l'ha reso un personaggio dell'universo canonico di Dragon Ball Super a tutti gli effetti. In attesa di vederlo spuntare anche in una storia del manga e anime, quale altro villain dovrebbe fare una comparsa del genere?

Andiamo in ordine cronologico partendo da Turles. Il saiyan di infimo livello fu l'antagonista principale di Dragon Ball Z: La grande battaglia per il destino del mondo, il terzo film. Ex soldato di Freezer e uno dei pochi scampati alla distruzione del pianeta Vegeta, diede vita a un grande scontro con Goku sulla cima dell'Albero dello Spirito.

Passando al quarto film, Dragon Ball Z: La sfida dei guerrieri invincibili, ci fu presentato Lord Slug. Il namecciano arrivò sulla Terra e utilizzò le sfere del drago per tornare giovane, sfidando poi Goku in un duello che vide il protagonista della saga raggiungere lo stato di Falso Super Saiyan con cui sconfisse Slug.

Il quinto film ci presentò invece Cooler, fratello di Freezer, in un arco narrativo ambientato subito dopo le avventure su Namek. Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan fu un grande successo e, così come Broly, anche Cooler apparì in più di un film.

Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan ci fece addentrare ancora di più nel mondo degli androidi che nella serie televisiva vedeva protagonisti C17, C18 e Cell. Nel film invece apparirono per la prima volta gli androidi C13, C14 e C15. Il primo fu capace di assorbire i componenti e le energie degli altri due diventando Super C13.

Infine c'è Dragon Ball Z: L'eroe del pianeta Conuts, il tredicesimo film di Dragon Ball Z e ultimo prima della rinascita del brand avvenuto negli anni 2000. Avversario di questa storia fu il mostro Hildegarn, un essere nato su un altro pianeta e che diede non pochi grattacapi a Goku e compagni. Voi quale di questi cattivi preferite, in attesa della nuova serie TV di Dragon Ball Super?