Dragon Ball Super: il villain Granolah avrà presto dei nuovi poteri?

Dragon Ball Super non ha mai paura di sfoderare nuovi nemici, e la serie non ha nessuna intenzione di fermarsi. Infatti, è iniziato un nuovo arco e per il momento sembra essere impressionante. La storia dovrebbe seguire gli avvenimenti immediatamente successivi alla sconfitta di Moro.

Il nuovo villain, Granolah, ha intenzione di diventare sempre più forte. Granolah è l’ultimo della sua specie, e incolpa direttamente i Sayan per il trauma che ha dovuto subire da bambino. Anche Freezer è sulla lista, e Granolah ha intenzione di prendersi la sua rivincita e lo ha confermato alla fine del capitolo 68 di Dragon Ball Super.

Ai fan viene mostrato il cattivo mentre fugge da una battaglia una volta eliminati i suoi nemici. È lì che Granolah ammette di non essere abbastanza forte per combattere Freezer al momento, ma ci riuscirà molto presto.

“Ho mancato uno degli obiettivi”, ammette il cattivo. “Non sono ancora abbastanza potente per sconfiggere Freezer. Per vendicare i Cerealian che ho perso, dovrà diventare più forte di chiunque altro.” Dragon Ball Super non farebbe queste promesse se non fosse in grado di mantenerle.

Il Pesce Oracolo dice che l'equilibrio sta cambiando nell'Universo 7, poiché il suo guerriero più forte sta per nascere. Se Granolah è l'obiettivo di questa profezia, allora Goku ha molto di cui preoccuparsi perché è stata la sua gente a spazzare via la razza cerealiana.

