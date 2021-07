Dragon Ball Super: virale il meme della Lidl sul nome di Vegeta

La popolarità di Dragon Ball è così elevata che sono tantissime le società che sfruttano il brand per valorizzare i propri prodotti. Recentemente diverse compagnie stanno cercando di colpire i giovani proponendo una serie di meme, alcuni dei quali che diventano virali e conquistano i trend dei social network.

Recentemente il profilo Twitter ufficiale spagnolo della Lidl si è trovata sommersa di "mi piace", commenti e condivisioni da parte dei fan di Dragon Ball che hanno risposto all'esilarante meme che prende in giro il nome di Vegeta. Per chi non lo sapesse, infatti, Akira Toriyama ha preso spunto dai vegetali per dare i nomi ai propri personaggi, e nemmeno i protagonisti sfuggono alla regola.

Kakaroth sarebbe infatti una storpiatura di "carrot", Raditz da "radish" (ravanello), sorte toccata pure a Vegeta il cui nome non è che un estratto del termine inglese "vegetable". Forte di questa particolarità, la Lidl si è servita proprio di questo elemento per proporre in un meme virale i prodotti vegetariani della celebre catena di supermercati. Potete dare un'occhiata al thread in questione in fondo alla pagine per dare una lettura ai centinaia di commenti dei fan.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo assurdo ma esilarante meme? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.