Dragon Ball Super, diventa virale un nuovo disegno di Goku Ultra Istinto!

È diventato in pochissimo tempo il beniamino dei fan, la nuova trasformazione di Goku, che grazie al potente Ultra Istinto ha raggiunto un nuovo e incredibile livello di potere, divenendo sempre più temibile e imbattibile. Per questo motivo, gli appassionati del franchise di Dragon Ball Super non riescono a smettere di omaggiarlo.

Dalla sua prima apparizione contro Jiren, non c'è stata discussione su come sarebbe finito lo scontro. L'Ultra Istinto Completo era pura epicità, un salto in avanti rispetto a tutto ciò che avevamo visto finora, in grado di rendere il nostro protagonista un vero e proprio portento. Lo scontro finale dell'anime si è mostrato assurdo, in tutti i sensi, con un dinamismo e una resa visiva tra le più belle nel panorama shonen, eleggendo, ancora una volta, il capolavoro di Akira Toriyama a re degli scontri.

L'ultima illustrazione al franchise la dedica un fan, nome in codice riiya_am, che dedica il proprio disegno, in calce alla news, a Goku nella modalità sopra citata, con una cura dei dettagli e delle ombre che per certi versi non può non ricordare quel genio di nome Yuya Takahashi, che con il suo tratto istintivo si è fatto amare dai fan di Dragon Ball Super. Il nostro eroe viene rappresentato con la tuta da combattimento a brandelli, a petto scoperto, che ogni volta stava a rappresentare l'avvicinarsi della fine dello scontro, il momento più alto ed epocale dell'arco narrativo.

Vi ricordiamo, a proposito dell'anime, che sono attesi dei rumor su DB Super 2 il 9 maggio, ovvero nel giorno del Goku Day. Infatti, è da molti mesi che si vocifera il ritorno della serie televisiva del capolavoro di Toriyama, che dovrebbe avere al character design il celebre Naohiro Shintani, già famoso per il suo ottimo lavoro di Dragon Ball Super: Broly.