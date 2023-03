Dragon Ball Super: la grande vittoria di Gohan Beast nella figure di Dim Model Studio

Con il debutto di Dragon Ball Super: Super Hero finalmente il personaggio di Gohan è tornato a guadagnarsi lo spazio che meritava. Nel più recente anime movie di TOEI Animation, infatti, il primogenito di Goku e Chichi ha avuto modo di tornare a vestire i panni del guerriero implacabile di cui i fan avevano perso le tracce.

Gohan ha appena vinto il torneo ufficiale di Dragon Ball, surclassando Vegeta e suo padre e battendo in finale il suo maestro Piccolo, anch'esso nuovamente esposto alle luci dei riflettori grazie a Dragon Ball Super: Super Hero. Con questa nuova ondata di popolarità che lo sta circondando, era più che lecito aspettarsi nuovi merch a tema.

La nuova statuetta da collezione realizzata da Dim Model Studio rende omaggio alla più grande novità di Dragon Ball Super: Super Hero, ovvero la nuova trasformazione di Gohan. Dopo aver assistito all'apparente morte di Piccolo per mano di Cell Max, Gohan viene travolto dalla rabbia, proprio come avvenne durante la sua prima trasformazione in Super Saiyan 2. Questa volta, però, ottiene una forma esclusiva e potentissima, forse la più temibile trasformazione di tutto Dragon Ball Super. Gohan Beast riesce infatti a sbarazzarsi di Cell Max senza troppi patemi.

Disponibile in due varianti, una in scala 1:4 al prezzo di 540 euro e l'altra più piccola in scala 1:6 al prezzo di 360 euro, la figure che potete ammirare in calce all'articolo celebra la vittoria di Gohan Beast contro Cell Max. Il guerriero dai lunghi capelli color argento, infatti, svetta sul nemico moribondo ai suoi piedi. Un'altra variante della stessa figure sostituisce Gohan Beast con Ultimate Gohan. Sapete che in Dragon Ball Super 91 comincerà la saga di Super Hero?