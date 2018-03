Dragon Ball Super: le voci di Freezer e C17 hanno un messaggio in vista del finale!

Si avvicina il finale die, per l'occasione, il cast della serie - e più precisamente i protagonisti dell'Universo 7, hanno lanciato dei messaggi speciali per i fan del franchise, commentando l'evoluzione del loro alter ego e anticipando qualcosina in vista del finale. Partiamo dai due "redivivi" dell'Universo 7: Freezer e C17!

Ryusei Nakao (Freezer)

"Essere uno dei guerrieri rappresentativi dell'Universo 7 e combattere al fianco di Goku... E chi pensava che sarebbe mai arrivato questo giorno! Anche se ho compiuto cose terribili ne "La Resurrezione di F", sono stato chiamato dall'Inferno e sto lottando come loro compagno... interpreto Freezer da 30 anni e non ho mai assistito a nulla del genere. È qualcosa che ispira.

Non pensavo che sarei rimasto fino all'ultimo episodio. Di sicuro tutti si aspettavano che, prima o poi, avrei tradito la squadra. Anche io lo pensavo. In questo senso, ero sicuro che avrei tradito le aspettative di tutti! (Ride). Anche io sono un po' commosso nel combattere fianco a fianco con Goku, sparando raggi di energia e urlando "haah!"

La serie TV di Dragon Ball Super finisce qui per adesso, ma il franchise di Dragon Ball non si fermerà qui. Per quanto riguarda ciò che accadrà a Freezer, sono sicuro che non si ricrederà mai e che farà piani sempre più malvagi. Non vedo l'ora di scoprire cosa gli accadrà, e spero anche voi".

Shigeru Nakahara (Androide 17)

"Non credo che 17 apparirà di nuovo in Dragon Ball, quindi tutto ciò mi ha reso davvero felice. L'ho doppiato finora nei videogiochi, ma non avrei mai immaginato di far parte della Saga della Sopravvivenza degli Universi, che Toriyama-sensei ha imbastito! E non solo questo, ma persino di essere un personaggio principale e di rimanere in gioco fino alla fine, tutto ciò mi ha emozionato parecchio.

È stato interessante interagire con vari personaggi che non avevo mai incontrato nella Saga di Cell, come Goku, Gohan e Freezer. Ma, alla fine, combattere al fianco di 18 è stata la cosa che mi ha reso più felice.

Rispetto a prima, 17 ora ha una famiglia e ha persino adottato dei figli, e protegge un'isola... non importa come la si guarda, credo che lui sia stato pesantemente influenzato da Numero 16. Prima di entrare nella saga del Torneo, i due episodi che mi hanno impressionato maggiormente sono stati i numeri 86 e 87, quelli in cui Goku lo incontra per la prima volta, combatte contro di lui e iniziano a conoscersi l'un l'altro. All'epoca riuscii a interpretare 17 piuttosto facilmente. Sentivo di essere tornato senza alcuna barriera, e nonostante il tempo fosse passato nella storia, riuscivo a interpretarlo naturalmente.

Di sicuro nessuno avrebbe predetto che C17 sarebbe rimasto fino all'episodio finale. Da quando sembrava che si fosse fatto esplodere... giusto? È divertente che gli ultimi rimasti a combattere siano 17, Freezer e Goku. Vedere questi tre insieme... non sarà semplicemente una battaglia, ma un'incredibile reazione chimica. Toriyama-sensei ha scritto la sceneggiatura originale, dunque è sicuro che sarà un climax imprevedibile. Credo che tutti ne saranno soddisfatti. Sarà una conclusione proprio a là Dragon Ball. Non vedo l'ora di sapere cosa ha in mente Toriyama per il futuro, così potrò incontrare tutti di nuovo!".

Cosa vi aspettate da C17 e Freezer in Dragon Ball Super 131?