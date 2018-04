Dragon Ball Super: volete imparare a disegnare Vegeta? Ci pensa Toyotaro a spiegarlo

Disegnare Vegeta, uno dei protagonisti di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, sembra apparentemente facile, ma si sia: non è mai troppo tardi per perfezionarsi ulteriormente. A tal proposito interviene Toyotaro, discepolo di Akira Toriyama, che ci spiega come illustrare al meglio il principe dei Saiyan.

Come i fan sapranno, Toyotaro è il realizzatore della versione manga di Dragon Ball Super, che prosegue con la serializzazione su V-Jump e, giunto al Torneo del Potere, sta sviscerando parecchie differenze rispetto all'adattamento animato. Proprio perché realizzato su V-Jump, l'opera rientra tra i focus della trasmissione Special research police JUMP, un programma TV che dà risalto ai prodotti editi Shueisha.

Già ospite in diverse puntate precedenti - durante le quali ha già mostrato come disegnare Goku e Goku Super Saiyan - questa volta l'autore della versione cartacea di Dragon Ball Super spiega al pubblico come disegnare al meglio l'orgoglioso Vegeta, e potete ammirarlo nella clip che vi proponiamo in allegato all'articolo.

Toyotaro spiega che per disegnare il volto è opportuno partire dai lineamenti che congiungono le sopracciglia di Vegeta, che formano una composizione simile al kanji 山 ("Yama", ovvero "Montagna"). In seguito è opportuno passare ai capelli, partendo dalla sua stempiatura che è chiaramente a forma di M, con una ciocca centrale.

Fateci vedere, se vi va, i vostri disegni di Vegeta!