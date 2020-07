Dragon Ball Super: il volume 13 si mostra in una nuova immagine a colori

La pubblicazione del capitolo 62 di Dragon Ball Super è sempre più vicina, e nel frattempo sono circolate sul web le prime anticipazioni sull'andamento della battaglia tra i nostri eroi e il potente antagonista stregone.

Oltre alle tavole in anteprima del capitolo 62, negli scorsi giorni è stata diffusa una prima immagine della copertina - in bianco e nero - del volume 13. Poche ora fa, l'autorevole fonte @DBSuperFrance ne ha svelato la versione a colori, sulla quale campeggiano in primo piano Goku, Vegeta e Moro.

La data d'uscita del volume è fissata per il 4 agosto 2020 in Giappone. Il tankobon affronterà una fase climatica dell'arco narrativo corrente, con i nostri eroi intenti a fermare la potenza distruttiva del Divoratore di Pianeti. Da una parte i Guerrieri Z proteggono la Terra, facendo del loro meglio per sbarazzarsi degli scagnozzi di Moro, dall'altra Goku e Vegeta affinano le proprie capacità combattive grazie ai rispettivi addestramenti.

Sfortunatamente le ultime anticipazioni del prossimo capitolo, che vi ricordiamo uscirà lunedì su MangaPlus, non sono favorevoli alla sorte dei nostri protagonisti. Moro pare essere diventato ormai invincibile, nonostante sia Goku che Vegeta abbiano attinto al loro massimo potenziale per cercare di avere la meglio.

Il capitolo 62 di Dragon Ball Super diventa brutale e inaspettato nelle immagini spoiler. Circa due settimane fa, la serie animata di Dragon Ball Super ha festeggiato l'anniversario dei cinque anni dalla sua prima trasmissione.