Dragon Ball Super volume 15, chi si nasconde nel retro della copertina? La comparsa di Ub

Dopo lunghi anni di pubblicazione, Dragon Ball Super ha terminato l'arco narrativo di Molo, ufficialmente nominato "L'arco del prigioniero della pattuglia galattica". Per Goku e Vegeta è stata una battaglia intensa e che li ha portati a sviluppare nuove tecniche o migliorare quelle già esistenti.

Tutto ciò, dopo essere approdato mensilmente con i singoli capitoli sulla rivista V-Jump, è arrivato in Giappone anche in versione tankobon col volume 15 di Dragon Ball Super. Nelle copertine che sfolgorano i lettori nelle fumetterie nipponiche c'è anche quella che vede Goku e Molo uno contro l'altro.

Come accade sempre, Toyotaro disegna però sia un'illustrazione per la sovracoperta che un'illustrazione sottostante, realizzando così due immagini con lo stesso set-up. Anche in questo caso, come capitato per tankobon precedenti, c'è una situazione simile ma contemporaneamente diversa. Come si può vedere in basso, la copertina stampata sul volume vede sì Molo a destra come nella sovracoperta, ma in basso a sinistra ci sono il Kaioshin Supremo e il giovanissimo Ub.

Proprio Ub è stato l'ago della bilancia nello scorso arco di Dragon Ball Super. Il suo intervento ha reso possibile per Goku un contrattacco epocale che ha distrutto definitivamente Molo. Anche il volume celebra quindi l'intervento del futuro guerriero.