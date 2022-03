Dragon Ball Super volume 18: la copertina del nuovo volume è dedicata a Bardack

La saga del sopravvissuto cereleano sta per giungere a conclusione. L'avventura di Granolah fondamentalmente è un tutt'uno, ma si possono distinguere comunque alcune fasi in questa storia che sta facendo da seguito alla battaglia con Molo. Una di queste ha lanciato i lettori nel passato di Dragon Ball Super facendo tornare una certa figura.

Il padre di Goku è stato il protagonista di alcuni capitoli della serie, quelli posti alla fine dello scontro tra Granolah, Goku e Vegeta. Monaito ha illustrato a tutti ciò che successe alcuni anni fa, quando i saiyan invasero Cereal. La scelta di Toyotaro di introdurre Bardack alla fine è stata apprezzata, anche se non senza riserve. Ora quei capitoli di Dragon Ball Super stanno per essere raccolti in un volume.

In Giappone il 4 aprile verrà pubblicato Dragon Ball Super volume 18, con Shueisha che ne ha appena rivelato la copertina ufficiale. Toyotaro, per stare al passo con quei capitoli, ha deciso di rendere Bardack il protagonista indiscusso di questa illustrazione, come si vede nel tweet in basso. Con un'ombreggiatura rossiccia, il saiyan si vede di profilo con lo scouter verde bene in vista, mentre alle spalle si intravede in opaco un Goku dallo sguardo truce, il piccolo Granolah e la madre Muesli.

Adesso non è più Granolah il nemico, dato che Goku si sta occupando di Gas e della sua sconfinata potenza.