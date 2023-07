Dragon Ball Super volume 21, la copertina è ufficiale: ecco la cover in alta qualità

Goten e Trunks sono due personaggi chiave nella popolare serie manga e anime Dragon Ball. Entrambi sono figli dei protagonisti Goku e Vegeta, e la loro presenza ha portato un'energia giovane e fresca alla trama. E proprio adesso che i due adulti sono via, è stato il loro momento di brillare nella nuova saga di Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super è la prosecuzione della storia originale di Dragon Ball e attualmente ha messo da parte i due storici saiyan per dedicarsi all'adattamento del film Super Hero, che si occupa di Gohan e Piccolo. Tuttavia, un po' di spazio è stato dedicato anche ai due ragazzini, che ormai sono cresciuti. Ci si era infatti chiesto quanto sarebbero cresciuti Goten e Trunks in Dragon Ball Super: Super Hero, e la risposta è arrivata, con i due che sono finalmente diventati adolescenti, con le proprie storie e relazioni.

Questa saga di Dragon Ball Super ha introdotto nuovi personaggi, trasformazioni e lotte epiche che hanno catturato l'attenzione dei fan, ma chi legge le storie a volumi non ha ancora avuto modo di vedersi chiudere questa breve parentesi. Ebbene, i fan giapponesi potranno farlo a breve grazie all'uscita nelle fumetterie e negozi specializzati di Dragon Ball Super volume 21. In copertina, come si era già visto dall'anteprima di V-Jump, ci sono Goten e Trunks ormai cresciuti. Insieme a loro ci sono Mai, il dottor Hedo e Beta, alcuni dei personaggi principali di questi quattro capitoli che fanno da prequel alle vicende di Super Hero.

Stavolta niente anteprima, ma la copertina del volume 21 di Dragon Ball Super è in alta qualità, come si può vedere nel tweet in basso. Vi piace questa versione dei due giovani saiyan? E vi piacerebbe rivederli ancora più spesso al centro della trama?