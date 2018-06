Dragon Ball Super: il volume 7 del manga di Toyotaro uscirà a settembre in Giappone

Dalla terra del Sol Levante giungono novità sulla data di uscita del 7° volume del manga di Dragon Ball Super: il tankobon arriverà nel mese di settembre.

A svelarci la precisa finestra di lancio sono i soliti insider di GovetaXV: tramite un tweet, infatti, il profilo ha comunicato che il Volume 7 del manga di Dragon Ball Super, a cura di Toyotaro e supervisionato da Akira Toriyama, uscirà il 7 settembre nelle fumetterie e nelle librerie giapponesi.

Ciò significa che, per vedere il numero in edizione italiana, dovremo aspettare perlomeno l'inverno del 2018: intanto, però, Edizioni Star Comics ha recentemente portato sui nostri scaffali il Volume 4, che prosegue nella narrazione della Saga di Future Trunks e del duello che coinvolge Trunks, Goku e Vegeta contro Zamasu e Black Goku.

Il volume 7, presumibilmente, proseguirà con i capitoli dedicati alla Saga della Sopravvivenza degli Universi, con il Torneo del Potere in pieno svolgimento. L'arco narrativo in questione, nella sua versione cartacea, sta riservando non poche sorprese ai suoi fan, con notevoli differenze rispetto all'anime.