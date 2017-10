Dragon Ball Super: vorreste approfondire la storia dei Saiyan dell'Universo 6?

ha espanso a dismisura l'universo e l'immaginario creati da: ciò è avvenuto grazie all'avvento dei 12 universi paralleli presenti nella lore popolata da Goku e soci. Tra questi abbiamo il, gemello a quello dei nostri amati protagonisti e sul quale esistono a loro volta dei guerrieri

Il primo di questi Saiyan dell'Universo 6 a fare il suo esordio in Dragon Ball Super è Cabba, un giovane guerriero che ha trovato in Vegeta un vero e proprio mentore, oltre che un maestro di allenamento. Il principe dei Saiyan, dopo averlo rovinosamente sconfitto in occasione del Torneo tra gli Universi di Champa e Beerus, ha però contribuito alla sua trasformazione in Super Saiyan, trasformando l'incontro in una sorta di addestramento.

Occasione analoga è avvenuta nell'episodio 112 di Dragon Ball Super: pur essendo avversari, e destinati dunque ad eliminarsi l'un l'altro in un crudele gioco per la sopravvivenza, Vegeta corre in aiuto di Cabba e lo sprona a sprigionare il suo vero potenziale. Il ragazzo si trasforma quindi in Super Saiyan 2 e, in questa occasione, maestro e allievo ricordano la promessa di Cabba sul permettere a Vegeta di visitare il pianeta Sadala e incontrare il sovrano dei Saiyan del Sesto Universo: un'eventualità che il rivale di Goku promette possibile in quanto, in caso di eliminazione della realtà di Cabba e di vittoria dell'Universo 7, egli utilizzerà le Super Sfere del Drago per ripristinare l'Universo 6.

La nostra teoria, nonché curiosità che vogliamo sottoporre a voi lettori, è questa: l'eventualità di una saga di Dragon Ball Super ambientata nel Sesto Universo, che permetta ai fan di approfondire la storia e il background dei Saiyan appartenenti a questa realtà. Una trama che potrebbe anche essere il soggetto per un nuovo lungometraggio in caso non possa trovare spazio nella serie TV animata - considerato anche alcune, vecchie dichiarazioni di Akira Toriyama sul voler realizzare un lungometraggio incentrato su Vegeta; o potrebbe addirittura divenire una sorta di arco narrativo filler spin-off, incentrato unicamente sulle figure di Cabba, Kale e Caulifla senza dover per forza scomodare Goku, Vegeta, Gohan e compagni.

Cosa ne pensate? Vorreste una saga del genere in Dragon Ball Super? E, in generale, come vorreste che si concludesse la nuova opera inedita di Akira Toriyama?