Dragon Ball Super Vs. ONE PIECE: il Gear 5 di Rufy supererà l'Ultra Istinto di Goku?

L'8 ottobre di ormai quasi sei anni fa internet subiva un vero cataclisma. Il debutto dell'Ultra Istinto di Goku nell'anime di Dragon Ball Super rivoluzionava la rete, creando un prima e dopo quel momento. A breve, il Gear 5 di Rufy in ONE PIECE potrebbe replicare questi momenti di follia.

Manca solamente ancora una puntata al momento più atteso dell'anno. Rufy sta per risvegliare il Frutto Gom Gom e il Gear 5 si prepara a sbalordire i fan dell'anime di ONE PIECE, i quali sono convinti che questo momento "romperà internet". A questa affermazione, ovviamente non potevano non rispondere i fan di Dragon Ball Super.

Nel 2018 Dragon Ball Super scrisse la storia con l'Ultra Istinto, sbloccato da Goku durante lo scontro con Jiren nel Torneo del Potere. Gruppi di appassionati, e persino alcuni governi locali dei paesi sudamericani, invasero le strade radunandosi per festeggiare questo epico momento.

I fan di ONE PIECE sono ora convinti che il Gear 5 scriverà un nuovo prima e dopo nell'industria degli shonen, ma per molti quello che è stato fatto da Dragon Ball Super è irripetibile. Secondo voi ONE PIECE riuscirà a riscrivere la storia diventando ancora più popolare di Dragon Ball, oppure l'Ultra Istinto resterà il momento più alto per un anime shonen?