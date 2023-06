Dragon Ball Super: il web anime è stato rinviato? La serie non arriverà nel 2023

Mentre ancora tutto tace per quanto riguarda Dragon Ball Super 2, la seconda parte della serie anime che avrebbe ripreso gli eventi dalla fine del Torneo del Potere, la community di appassionati era concentrata su un progetto parallelo conosciuto come Dragon Ball Super Web Anime. Non arrivano buone notizie per i fan.

Il web anime di Dragon Ball Super è avvolto da un alone di mistero. Se i leaker sembrano dare per certa l'esistenza del progetto, TOEI Animation tace e non commenta l'esistenza di questa serie spin-off. Quello che sembrava sicuro, almeno fino a poche ore fa, è che Dragon Ball Super web anime sarebbe dovuto uscire nel 2023. Ebbene, pare che così non sarà.

Due noti insider del settore hanno rivelato che la data di uscita del web anime di Dragon Ball Super sarebbe slittata a causa di motivi ancora non meglio noti. Con la stagione estiva che sta per fare il suo debutto, pare che l'anime non riuscirà a fare il suo debutto entro la fine dell'anno, come in precedenza preventivato. L'uscita del web anime di Dragon Ball Super è dunque stata rinviata al 2024, anno in cui il franchise festeggerà il 40° anniversario.

Il nuovo anime di Dragon Ball Super è un progetto sula falsa riga di Super Dragon Ball Heroes, vale a dire una serie non canonica trasmessa sul web, e non sulle reti televisive. Al web anime di Dragon Ball Super pare stiano lavorando grandi nomi, compresi animatori di ONE PIECE e di Dragon Ball. Eppure, il progetto pare essere sempre più incerto.