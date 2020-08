Dragon Ball Super: Whis e Beerus fanno il loro ritorno, svelato il loro piano

Un angelo non può aiutare nessuno, rimanendo così imparziale. Questa è una legge dell'universo che Whis e Merus conoscono bene. I due sono costretti a rimanere a guardare mentre è Beerus che può prendere decisioni sul cosa fare. Tuttavia in Dragon Ball Super capitolo 63 abbiamo visto diversi strappi a questa regola degli angeli.

Se da una parte Merus ha scelto di scontrarsi con Molo, dall'altra Whis non è stato completamente fermo e imparziale, aiutando il suo fratellino a salvare la Terra e il resto dell'universo. Infatti Whis ha trasportato Merus sulla Terra e ha spostato dal luogo di combattimento Goku e gli altri, in modo tale da farli curare da Dende.

Whis ha anche manipolato Beerus avvisandolo che una eventuale distruzione del pianeta dei protagonisti di Dragon Ball Super avrebbe significato anche la fine di tutte quelle prelibatezze che il Dio della Distruzione adora. Una volta completato il suo piano, Whis va via insieme a Beerus salutando in un certo senso anche il fratellino, sparito dopo aver infranto le regole angeliche.

Accompagnato da Beerus, Whis si dirige verso la Capsule Corporation e potrebbe aver dato una grossa mano per il salvataggio della Terra. Ora non resta altro per Goku di usare l'Ultra Istinto completo e sconfiggere Molo in Dragon Ball Super 64.