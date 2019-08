Dragon Ball Super: Whis cambia sesso in quest'ultimo cosplay

Whis è un personaggio introdotto per la prima volta in Dragon Ball Z: La battaglia degli dei, il lungometraggio del 2013 che ha poi dato slancio per la nuova serie animata ambientata nell'universo delle sette sfere, Dragon Ball Super. Il membro della razza degli angeli si è rivelato più volte fondamentale per i protagonisti e per il dio Beerus.

Recentemente, una fan ha deciso di portare un cosplay al femminile del dio Beerus, e non poteva naturalmente mancare un mutamento del genere anche per il suo accompagnatore. Infatti un'altra cosplayer ha deciso di interpretare Whis, rivisitando l'angelo in chiave sessuale opposta con un cosplay genderbender.

Wild Amethyst ha rivelato la sua ultima creazione in una foto su Instagram che potete vedere in calce, portando con sé anche l'atteggiamento di Whis, oltre che la carnagione bluastra e i suoi abiti estrosi. L'allenatore, ora allenatrice, di Goku e Vegeta è una delle più somiglianti al personaggio principale che, nonostante sia descritto come un maschio, aveva già alcuni dettagli più tendenti al femminile come ciglia e labbra.

Cosa ne pensate di questo ultimo cosplay a tema Dragon Ball Super? La serie tornerà in Italia con i nuovi episodi doppiati sull'arco del Torneo del Potere dal 7 settembre mattina.