Dragon Ball Super x FILA: ecco le sneakers ufficiali di Goku e Vegeta!

In vista delle festività natalizie, è stato recentemente presentato il regalo perfetto per ogni appassionato. Dalla collaborazione tra TOEI Animation e FILA, ecco le spettacolari, imperdibili sneakers ufficiali di Dragon Ball Super. Quale personaggio accompagnerà le vostre passeggiate?

Per i fan dell'opera di Toyotaro e Toriyama, il 2022 sarà un'annata da ricordare. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, la community vedrà il debutto della nuova pellicola Dragon Ball Super: Super Hero e del videogioco Dragon Ball: The Breakers, ma non solo. Ovviamente fioccano i merch a tema, tra cui spiccano le scarpe da ginnastica nate dalla partnership ufficiale con il noto marchio sportivo FILA.

Modellate su sette famosissimi personaggi di Dragon Ball Super, FILA sta per lanciare sul mercato delle nuove versioni a tema delle sue sneakers Renno, Original Fitness e F-13. La silhoutte del modello Renno si basa su Goku, Goku Black, Vegeta e Super Shenron, mentre il modello Original Fitness si sviluppa sui personaggi di Beerus e Golden Freezer. Per quanto riguarda le F-13, è Trunks del Futuro a prestare la propria colorazione.

La line-up Dragon Ball Super x FILA verrà rilasciata negli Stati Uniti d'America e in Canada a partire dal 21 dicembre. La collezione verrà commercializzata attraverso la nota catena Foot Locker a un prezzo che si aggira tra i 65 e i 100 dollari.

Se cercate un regalo di natale super esclusivo, queste sneakers sono quello che fanno per voi. Vi lasciamo alle sneakers FILA in edizione limitata Vegeta. Il 2022 sarà l'anno del ritorno di Dragon Ball Super Stagione 2?