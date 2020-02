Dragon Ball Super: Yamcha tornerà davvero alla ribalta, oppure è solo un sogno effimero?

Negli ultimi capitoli usciti di Dragon Ball Super abbiamo visto gli scagnozzi di Moro raggiungere la terra, orfana dei suoi due guerrieri più forti: Goku e Vegeta. A causa di questa importante assenza, a scudo del pianeta si sono elevati tutti quei personaggi che abbiamo imparato a conoscere negli anni e che erano stati oscurati dai due Saiyan.

Abbiamo visto il ritorno di Crillin, come del Genio; di Tensing, come di Riff. In realtà abbiamo visto in azione anche personaggi messi un po' meno da parte come Piccolo, Gohan, C-17 e C-18. Ma tra i personaggi che erano caduti nel dimenticatoio, quello la cui presenza ha suscitato più stupore tra gli appassionati è stato proprio Yamcha. Se hai letto i nostri precedenti articoli, allora saprai che non solo ha fatto il suo debutto sul campo di battaglia, ma ha sconfitto i suoi nemici dimostrando una grande forza e di essere tra i migliori guerrieri di sangue umano.

Ciò, come detto, ha destato stupore nei fan, ma soprattutto gioia di rivedere un personaggio comparso insieme a Goku e Bulma dagli inizi, un personaggio apparso molto prima di figure come Vegeta o Trunks, tornare alla ribalta. Molti fan hanno pensato che magari fosse la volta buona per Yamcha di farsi valere e ritrovare un posto e una dimensione nello scacchiere di Dragon Ball Super, persa ormai da tempo.

Sappiamo come, anche nella saga del Torneo del Potere fu uno dei pochi personaggi la cui candidatura non venne neanche presa in considerazione. Passato completamente in secondo piano, pareva che non si avesse nessuna intenzione di farlo tornare protagonista. Eppure, nell'ultima saga è riuscito a ritagliarsi uno spazio, ma se sei uno di quelli che sta gioendo e spera in un continuo miglioramento, vogliamo consigliarti cautela, perché se hai letto l'ultimo capitolo uscito, potrai costatare con i tuoi occhi come Yamcha venga sconfitto facilmente da uno nuovo scagnozzo di Moro, quasi come se quanto di buono dimostrato in precedenza fosse stato uno sbaglio, uno scherzo di cattivo gusto.

Per cui la domanda è: Yamcha tornerà davvero alla ribalta oppure è un sogno effimero di qualche illuso fan? Cosa ne pensi? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.