Dragon Ball Super, Yamcha è l'umano più forte della serie?

Tutta l'IP di Dragon Ball è focalizzata sulle battaglie: per questo motivo, i classici "livelli di potenza" sono molto importanti. Però, c'è un personaggio che, nonostante abbia goduto di ampio rilievo fino alle prime fasi di Dragon Ball Z, in Super è rimasto in sordina. Parliamo di Yamcha. Quanto è forte attualmente il guerriero?

Il personaggio in questione è insospettabilmente popolare e infatti esiste persino uno spin-off isekai di Yamcha che speriamo venga animato. Purtroppo, Yamcha, così come Krillin, il Maestro Muten e Ten Shin Han, non è riuscito a tenere il passo con gli spaventosi progressi in combattimento di Goku e gli altri Saiyan.

L'ultima volta che Yamcha è stato coinvolto in combattimento risale alla Saga degli Androidi, quando fu sconfitto dal Dr. Gelo. Anche se è stato sconfitto in quell'occasione, ciò non toglie che fosse uno degli umani più forti al mondo . In fondo, anche Goku ha perso molti scontri in Dragon Ball Z, Yamcha ha ottenuto, nel tempo, la sua forza grazie all'allenamento con Re Kaio nell'aldilà, cosa che lo rese tra i più forti essero al mondo fino allo scontro tra Goku e Piccolo.

Dopo quella fase della storia, sfortunatamente, il personaggio è finito nel dimenticatoio. Ad oggi, però, solo Ten Shin Han e Krillin sono gli esseri umani più forti di lui. Potrebbe esserlo anche il Maestro Muten, in virtù delle grandi battaglie che ha combattuto durante il Torneo del Potere, ma si tratta di pure speculazioni. Riuscirà Yamcha a trovare più spazio del futuro di Dragon Ball o rimarrà sullo sfondo fino alla fine dell'opera? Fateci sapere cosa ne pensate e se Yamcha vi manca nello spazio dedicato ai commenti.