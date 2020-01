Dragon Ball Super: Yamcha, 'uno dei tre guerrieri più forti della Terra', alla carica

Il manga di Dragon Ball Super è ritornato con il capitolo 56, facendo elettrizzare i fan che lo attendevano con ansia. Con il periodo di tregua ormai scaduto, Moro ha fatto la sua mossa sbarcando sul pianeta Terra insieme a tutti i suoi scagnozzi. E mentre Vegeta e Goku concludono i loro allenamenti, Moro gli aspetta.

Nell'attesa, però, incarica i suoi uomini di sparpagliarsi in giro per il globo a seminare caos. Perciò, sfruttando il momento concesso dal loro capo, prima che questi assorba tutta l'energia vitale del pianeta, gli evasi dalla Prigione Galattica ci danno dentro. Tale mossa, come era ovvio che fosse, fa intervenire i Guerrieri Z, che rispondono subito alla chiamata per difendere la loro casa. Oltre a Gohan e Piccolo, i quali riprendono il combattimento lasciato a metà con 73, a stupire i fan è stato il ritorno di Yamcha.

Dopo un lungo periodo, dalla seconda parte di Dragon Ball Z, alla prima parte di Super, il combattente non solo era stato messo visibilmente da parte, ma era diventato anche lo zimbello del pubblico quanto degli stessi personaggi della serie. Eppure, a sorpresa, in questo ultimo capitolo è proprio Yamcha uno dei protagonisti. Non solo si lancia nel combattimento proto a difendere la sua casa, ma si rivela essere anche tra i combattenti più forti della Terra.

«Finalmente è la mia occasione di brillare» dice lanciandosi all'attacco, mentre guida un drappello di Pattugliatori Galattici. In questa circostanza mette in gioco se stesso, senza tirarsi indietro. Al contrario, rivelando tutta la propria forza davanti ai nemici, si dimostra più abile del previsto. Sono gli stessi scagnozzi di Moro a dover ammettere la loro evidente inferiorità, poco prima di essere sconfitti definitivamente. Ed è qui, sotto gli occhi stupidi dei Pattugliatori, che Yamcha annuncia di essere uno dei tre guerrieri più forti della Terra.

Avete letto l'ultimo capitolo? Cosa ne pensate del ritorno in grande stile di questo personaggio? Vi fa piacere, oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.