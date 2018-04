Dragon Ball Super: Yuuya Takahashi ci regala uno sketch perfetto di Goku

Yuuya Takahashi è uno dei disegnatori più stimati in forza alla Toei Animation: l'artista ha dato vita agli episodi graficamente più memorabili di Dragon Ball Super grazie al suo stile di disegno incredibilmente dettagliato. In questi giorni il disegnatore ha omaggiato di nuovo l'anime midquel di Dragon Ball Z realizzando uno sketch di Goku.

L'illustrazione, realizzata in bianco e nero, ritrae Goku a torso nudo e, a giudicare dai motivi nei capelli del protagonista, è probabile che Yuuya Takahashi abbia rappresentato il protagonista di Dragon Ball Super in modalità Ultra Istinto Perfetto, trasformazione che il nostro eroe raggiunge sul finire dell'episodio 129 e che esaurisce nel corso dell'episodio numero 131.

Il disegno è di alto livello, così come in generale il tratto che il maestro Takahashi sfoggia nei pochi episodi che ha realizzato - per la precisione il 114, relativo al duello tra Goku e Kefla, il 122, in cui Vegeta ha sferrato la sua furiosa offensiva contro Jiren, e infine il 131, l'episodio conclusivo in cui Goku e Freezer hanno cooperato per sconfiggere il potentissimo Pride Trooper dell'Universo 11.

L'artista ha pubblicato il disegno di Goku sul proprio account Twitter, ringraziando i fan per i tanti messaggi di ringraziamento che ha ricevuto per aver contribuito a realizzare alcune puntate di Dragon Ball Super e per gli auguri ricevuti per il suo compleanno - che ricorreva ieri, 16 aprile.

Vi piace lo sketch di Yuuya Takahashi?