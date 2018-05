Dragon Ball Super: Yuuya Takahata illustra Goku Super Saiyan, indizi sul film?

Nello staff di produzione di Dragon Ball Super Movie figura anche Yuuya Takahashi, disegnatore in forza alla Toei Animation che ha realizzato alcuni degli episodi migliori della serie televisiva. Il sensei realizza spesso degli sketch dedicati a Dragon Ball e questa volta ha condiviso un Goku Super Saiyan che potrebbe darci "indizi" sul film.

Sul proprio profilo Twitter, infatti, l'artista ha proposto lo splendido Goku Super Saiyan sia in forma di sketch che nella versione definitiva e colorata. In questi giorni, Goku Super Saiyan è stato protagonista dei nuovi character design di Dragon Ball Super Movie insieme a Vegeta, Piccolo, Beerus e Whis.

Il disegno di Takahashi potrebbe essere ispirato a film in uscita a dicembre, tuttavia è facile notare come il tratto e lo stile adoperato sia leggermente diverso da quello che Naohiro Shintani ha utilizzato - sotto la guida di Akira Toriyama in persona - per i personaggi della pellicola. Un dettaglio interessante, tuttavia, è un lembo della cintura del Gi di Goku in basso a destra: la cintura sembra quella che il protagonista porta nel trailer e nel poster del film ed è diversa da quella che indossa nella serie televisiva.

Essendo Takahashi coinvolto nella realizzazione del film di Dragon Ball Super, tuttavia, le sue continue illustrazioni di Goku in forma base o Super Saiyan potrebbero lasciar intendere che il guerriero dorato di primo livello sarà una comparsa costante nel corso della pellicola. Una scelta che avverrebbe a ragion veduta, poiché il film avrà come tema centrale le origini della forza dei guerrieri Saiyan e Super Saiyan.

Ricordiamo che Dragon Ball Super Movie uscirà il 14 dicembre nelle sale giapponesi.