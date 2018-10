Dragon Ball Super, Yuya Takahashi disegna Vegeth in un'illustrazione!

Dragon Ball Super ha concluso il suo percorso per ora, ma il nuovo film dedicato a Broly promette di far ripartire la serie in grande stile. Domandandoci se nel film potremo rivedere una delle fusioni più amate dai fan, Vegeth, possiamo ammirare l'illustrazione pubblicata dal grande animatore Yuya Takahashi, nella versione SSGSS.

Non è mai stato facile per gli appassionati della mitologia partorita dalla mente di Akira Toriyama scegliere su quale delle fusioni risultanti dall'unione tra Goku e Vegeta fosse la più affascinante. Se Gogeta ha senza dubbio il suo fascino, è pur vero che Vegeth (o Vegito), è sempre rimasto nel cuore dei fan, anche per il semplice fatto di essere la prima combinazione tra i due a cui abbiamo assistito nel corso delle avventure narrate durante la serie animata.

Nel corso delle puntate che hanno dato vita all'ultimo adattamento animato della serie, Dragon Ball Super, il potentissimo guerriero risultante dalla fusione dei due saiyan tramite gli orecchini Potara torna trionfalmente, raggiungendo anche la forma di Super Saiyan God Super Saiyan durante la battaglia contro Zamasu nella linea temporale di Trunks del futuro.

Tra i più apprezzati animatori della serie c'è senza dubbio Yuya Takahashi, che ha debuttato con l'episodio 114, diventando molto presto tra i più riconoscibili, soprattutto per il suo stile abbastanza distante dai canoni di Super e maggiormente connesso ai classici disegni che plasmavano Dragon Ball Z. Proprio Yuya Takahashi (che ha anche lavorato come key director per i lungometraggi Dragon Ball Z: La resurrezione di 'F' e Dragon Ball Z: La battaglia degli dei) ci offre la possibilità di osservare una splendida illustrazione, pubblicata sul suo profilo Twitter, di Vegeth nella sua potentissima forma dai capelli color blu elettrico.

Non è escluso che la forma qui raffigurata non torni anche nel film in uscita il 14 dicembre Dragon Ball Super: Broly, ma di certo, nel caso dovesse davvero fare la sua comparsa contro il temibile villain, ci piacerebbe che assomigliasse al lavoro pubblicato da Yuya Takahashi.

Date un'occhiata e diteci cosa pensata dello stile e dell'esecuzione di questa illustrazione del portentoso Vegeth.