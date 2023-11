Dragon Ball Super e Z: quanti anni aveva Bardak prima di morire?

Introdotto in modo non canonico nello speciale del 1990 Dragon Ball Z: Bardock - Il padre di Goku e divenuto canonico solamente di recente, Bardack è uno dei protagonisti più amati dal fandom di Dragon Ball. Ma quanti anni aveva Bardack prima di morire in Dragon Ball Super?

La storia di Bardack in Dragon Ball è fatta di origini non ufficiali e di retcon necessari per via del successo del personaggio. Fondamentale nella Saga di Granolah di Dragon Ball Super, dove impartisce una grossa lezione a Vegeta, Goku e Granolah, nonostante non possedesse un potenziale combattivo elevato come gli standard attuali dell'opera era temuto sia da Freezer che dall'Heeter Gas.

Ai tempi di Re Vegeta e della sottomissione dei Saiyan a Freezer, Bardack veniva considerato un Saiyan di infimo livello. Eppure, era uno dei più coraggiosi e orgogliosi guerrieri della sua razza, come abbiamo avuto modo di conoscere sia nel film Dragon Ball Super: Broly che nel flashback a lui dedicato nel manga nella Saga di Granolah.

Sappiamo che la morte di Bardack avviene ufficialmente nell'anno 737, coinvolto nel massacro dei Saiyan e della distruzione del Pianeta Vegeta a opera di Freezer. Non si hanno invece fonti certe sulla sua data di nascita. Considerando il suo aspetto fisico e tenendo in conto la sua appartenenza alla razza Saiyan, che ricordiamo invecchiano in modo completamente differente rispetto agli umani, si può presumere che il padre di Goku sia nato intorno all'anno 710. Dunque, in Dragon Ball Super e Z Bardack muore a un età tra i 25 e 30 anni.