Dragon Ball Super, Z e GT: quante volte è esplosa la Terra? Facciamo il punto

Ci sono sempre vittime durante le scorribande dei cattivi di Dragon Ball. È successo fin dalle prime fasi dell'opera di Akira Toriyama che, portando in dote creature sempre più forti, ha anche aumentato il margine di distruzione. All'inizio erano poche persone, poi sono diventate città e infine anche pianeti.

E anche la Terra apparsa in Dragon Ball ha dovuto sopportare più volte nel manga e negli anime un brutto destino. Quante volte è esplosa la Terra negli anime di Dragon Ball Super, Z e GT? Ricapitoliamo la situazione escludendo soltanto il primo anime con Goku ragazzino, dove non c'era ancora un potere tale da mettere fine al pianeta.

In Dragon Ball Z avviene la prima esplosione, dovuta a Kid Bu. Siamo quindi già nella fase finale dell'anime, con gli ultimi episodi che portarono alla creazione di questa creatura mentre Goku e Vegeta si spostarono sul pianeta dei Kaioshin. La Terra fu ripristinata pochi episodi dopo grazie all'intervento delle sfere del drago del pianeta Neo Namek.

Nel film Dragon Ball Z: La resurrezione di 'F' c'è stata la seconda distruzione, stavolta ad opera di Freezer. L'evento fu però annullato da Whis che modificò lo scorrere del tempo, riportando tutti i personaggi a qualche minuto prima.

La terza volta succede in Dragon Ball Super, durante la saga di Zamasu. Pur di battere il prodigioso avversario, Goku evoca Zeno'o nella linea temporale alternativa, con quest'ultimo che decide però di annichilire l'intero universo. Infine, l'ultima distruzione della Terra risale ai tempi di Dragon Ball GT, quando Goku e compagni dovettero vedere l'esplosione del pianeta causata dalle Sfere del Drago dalla stella nera, che hanno effetti devastanti se non raccolte in tempo.

Abbiamo assistito quindi a quattro distruzioni della Terra tra Dragon Ball Z, GT e Super, anche se una in realtà in una linea alternativa e un'altra, con le lancette che sono tornate indietro, che nella pratica non è mai esistita.