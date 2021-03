Dragon Ball Super: e se Zamasu si fosse impossessato di Trunks? Ecco Black Trunks

In Dragon Ball Super TOEI Animation, Toriyama e Toyotaro hanno deciso di riproporre una saga con protagonista Trunks del Futuro. Ma cosa sarebbe successo se Zamasu, invece di Goku, si fosse impossessato del corpo del figlio di Vegeta? Un fan ha provato a rispondere al quesito per voi: ecco Black Trunks.

Trunks del Futuro è uno dei personaggi più apprezzati di Dragon Ball, merito della sua appartenenza ad un futuro il cui destino ha riservato una sorte ben più spiacevole rispetto a quella del "presente". Ad ogni modo, dopo essere diventato il secondo Super Saiyan introdotto nell'opera durante la saga degli androidi, il celebre personaggio è tornato in DB Super attraverso l'arco narrativo di Zamasu.

Un artista, un certo TomGraphiste, si è tuttavia domandato cosa sarebbe successo qualora il villain si fosse impossessato del corpo di Trunks anziché di quello di Goku. Il risultato in questione potete ammirarlo voi stessi grazie alla sua ultima ed originale rappresentazione grafica, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia in cui è possibile notare il personaggio con sembianze più dark e un ghigno malvagio. Il tutto, inoltre, si pone sullo sfondo dell'iconica macchina del tempo che reca questa volta la scritta "Hopeless" anziché "Hope", un chiaro segno dei suoi nuovi istinti criminali.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'idea dell'artista, vi piace Black Trunks? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito del figlio di Vegeta, sapete per quale motivo ha i capelli blu e non viola?