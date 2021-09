Dragon Ball: superato il limite del Super Saiyan 3!

Nato come spin-off non canonico di Dragon Ball Super, Super Dragon Ball Heroes ha riscosso un successo straordinario, tanto da sorprendere gli stessi produttori di Toei. La serie, ormai in corso da più di due anni consecutivi, sta per mostrare il climax dell'arco narrativo della guerra dello spaziotempo, e ha recentemente messo in scena un'incredibile trasformazione.

Nell'episodio 38 di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission i fan hanno potuto assistere alla battaglia tra Goku, Vegeta e il temibile Goku Black, tornato per estirpare i mortali dalla faccia dell'universo, e nel bel mezzo dello scontro l'antagonista ha sfoderato un nuovo potere. Stiamo parlando della leggendaria trasformazione in Super Saiyan 3 Rosé, tanto forte quanto appariscente.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata allo speciale pubblicato su Everyeye Plus, il nostro canale YouTube dedicato ad anime, manga, cinema e serie tv. Nel caso in cui voleste dare un'occhiata a questa leggendaria trasformazione e scoprire ulteriori dettagli sull'episodio, allora vi consigliamo di non perdervi questo nostro breve approfondimento!

E voi cosa ne dite? State seguendo Super Dragon Ball Heroes? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui non foste fan di questo anime intriso di fan service, invece, sarete felici di sapere che presto saranno condivise nuove informazioni su Dragon Ball Super: Super Hero, il film canonico in uscita nel 2022.