Dragon Ball Super, dall'Ultra Ego al SSJ4: qual è la forma più forte di Vegeta?

C'è voluto più tempo del previsto, ma alla fine anche Vegeta ha avuto la giusta dose di palcoscenico in Dragon Ball Super grazie alla sua nuova e micidiale tecnica appresa seguendo un allenamento speciale con Beerus. Ma qual è la sua forma più forte in assoluto? La risposta nella rivista V-Jump.

V-Jump è il magazine a cadenza mensile di casa Shueisha su cui sono serializzate diverse opere del colosso editoriale tra cui anche Boruto: Naruto Next Generations. Ad ogni modo, l'ultimo numero del magazine, oltre al capitolo 82 di DB Super, portava con sé delle tavole promozionali dedicate al Principe dei Saiyan. In particolar modo, venivano evidenziate e confrontate tutte le forme di Vegeta, canoniche e non, tra cui anche il recente Ultra Ego.

La rivista descrive quest'ultima forma quanto segue: "Nel manga di DB Super disegnato da Toyotaro, Vegeta mostra i nuovi poteri acquisiti durante l'allenamento con Beerus! Quasi ad opporsi all'Ultra Istinto di Goku, la sua nuova forma si chiama "Ultra Ego"! L'aura di questa stessa forma possiede la natura di un dio della distruzione. Un potere guidato unicamente dall'istinto è illimitato, e più il suo spirito combattivo arde più diventa forte, rendendo questa forma la più potente di tutte!"

Il magazine sembra essere piuttosto chiaro a riguardo: nessuna forma mai immaginata per Vegeta sembra essere lontanamente paragonabile all'Ultra Ego, nemmeno il micidiale Super Saiyan 4 introdotto in Dragon Ball GT.