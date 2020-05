Dragon Ball: svelata una splendida figure dedicata a Piccolo

Tra le numerose produzioni che nel corso di questi lunghi anni sono riuscite a imporsi con più forza sul mercato, una delle più importanti non può che essere Dragon Ball, la creatura di Akira Toriyama che è riuscita a imporsi come punta di diamante di un intero genere, con milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

La fama ottenuta dalla produzione, prima dal manga e poi da tutti gli altri progetti collegati, tra serie animate, film, videogiochi e molto altro, ha così portato svariate società a realizzare quanti più prodotti a tema possibili, gadget di ogni forma e dimensione pensati per ingolosire un'utenza praticamente sconfinata e sempre affamata di novità.

Questa volta, però, ad aver attirato l'interesse dei fan troviamo i ragazzi di S.H.Figuarts, i quali hanno presentato a tutti i loro fan una magnifica figure a tema Dragon Ball e specificatamente dedicata a Piccolo. Il prodotto è stato svelato tramite alcune immagini che potete visionare cliccando sulla fonte di questa news, le quali hanno messo in mostra il gran lavoro svolto per riprodurre nel migliore dei modi il nostro ben noto guerriero. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, la figure verrà venduta a un prezzo fortunatamente alla portata di tutti e pari a circa 55€ - costi di spedizione esclusi -, con la release che è stata attualmente fissata per novembre 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente avevano fatto assai parlare le dure parole dell'editor di Dragon Ball, il quale aveva definito l'opera come un fumetto inutile. Inoltre, sempre in questi ultimi giorni sono emerse molte speculazioni sul personaggio di Oolong presente in Dragon Ball, il quale parrebbe essere una caricatura del comunismo cinese