Dragon Ball: svelate le concept art di Beat e Note Super Saiyan 4

Per quanto non venga considerata come un’opera canonica, Dragon Ball GT è riuscita a introdurre delle novità nell’universo ideato da Akira Toriyama che col tempo si sono consolidate e restano molto apprezzate dai fan. Tra queste si trova la trasformazione in Super Saiyan 4 presente anche nella serie spin-off Super Dragon Ball Heroes.

Il quarto stadio del Super Saiyan è stato introdotto per la prima volta durante l’arco dedicato a Baby in Dragon Ball GT, e da allora è considerato come una delle migliori forme apparse nell’intero franchise. Il design più scimmiesco che suggerisce un ritorno alle origini dei Saiyan e alla forma Oozaru ha conquistato milioni di fan, e non poteva certo mancare all’interno di uno dei videogiochi mobile più famosi della serie: Dragon Ball Heroes.

Nel numero più recente di Weekly Shonen Jump sono infatti apparse delle concept art relative alle trasformazioni in Super Saiyan 4 di Beat e Note, protagonisti del gioco e della serie spin-off. Come potete vedere nelle immagini riportate in calce Beat e Note appaiono molto simili a Goku e Vegeta, ma a sorprendere è l’aspetto più selvaggio di Beat, e soprattutto la particolarità di una trasformazione dove i capelli e i peli appaiono dello stesso colore del primo stadio del Super Saiyan.