Dragon Ball: svelato il Funko Pop di Goku Super Saiyan di Terzo Livello!

Grazie ad un'immagine apparsa su internet, vediamo come si presenterà la figure stilizzata di Funko Pop che riguarda il protagonista di Dragon Ball, Goku, in una delle sue versioni più potenti e più amate: quella del Super Saiyan di terzo Livello.

Il successo tra gli appassionati di anime, manga, videogiochi, cinema e serie tv delle figure stilizzate prodotte dalla Funko Pop continua a crescere, ed è normale che l'azienda cerchi di rivolgersi anche al franchise creato dal maestro Akira Toriyama. Una delle statuette che più era sentita come mancante dagli appassionati di Dragon Ball, forse anche vista la rarità delle sue apparizioni, è senza dubbio quella che raffigurerebbe Goku nella versione Super Saiyan di Terzo Livello.

Ebbene, grazie ad un'immagine che anticipa la prossima collezione in arrivo, apparsa nelle scorse ore sul web, possiamo ammirare come si presenterà. Come potete vedere si tratta di un oggetto in classico stile Funko Pop, che raffigura Goku con la tipica lunghissima chioma bionda da Super Saiyan 3, mentre si mette in posa per la tua tecnica più potente. Non si sa ancora quando questa figure arriverà sul mercato a disposizione dei fan, ma a quanto pare si tratterà di un esclusiva GameStop.

Alcune indiscrezioni parlano però del suo arrivo, insieme ad altre raffiguranti l'Ultra Istinto di Goku e Gohan Super Saiyan, per la fine di questo mese di novembre. Ciò che è oltre ogni possibile dubbio è che Goku Super Siayan di Terzo Livello è una trasformazione di assoluta popolarità, cosa che, unita al fatto che un'esclusiva GameStop ha una distribuzione molto maggiore rispetto ad un Funko Pop classico, garantirà sicuramente un successo immediato e clamoroso per la figure in questione.

Che ne pensate, vi piace il design che avrà? Fatecelo sapere nei commenti!

Ricordiamo che molti fan sperano di rivedere Goku nella sua rarissima veste di Super Saiyan di Terzo Livello anche nel corso della pellicola di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly, che arriverà nelle sale giapponesi il prossimo 14 dicembre, magari impegnato in un epico combattimento con il temibile villain, reso finalmente parte del canone creato da Toriyama.