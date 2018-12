Dragon Ball Symphonic Adventure, comunicata la prima data italiana!

Dopo l'annuncio qualche mese fa di un evento esclusivo realizzato con la collaborazione di Kappalab in occasione della ventunesima edizione del Napoli Comicon, buone nuove per i fan italiani di Dragon Ball e gli appassionati di musica.

Qualche ora fa, infatti la Kappalab ha ufficialmente rivelato sul suo profilo Facebook la prima data italiana di Dragon Ball Symphonic Adventure! Un concerto dal vivo che riproporrà le musiche delle colonne sonora delle serie animate di Dragon Ball e Dragon Ball Z. Dopo il 27 aprile, la prima data prevista è sabato 4 maggio 2019 presso il Teatro degli Arcimboldi (Viale dell'Innovazione 20 - 20126 Milano) a Milano alle ore 20:00.

L'evento è stato ideato e prodotto da Overlook Events (Yoann Berger - Romain Dasnoy - Cédric Littardi - Damien Maric) in collaborazione con la Toei Animation Europa. Secondo quanto riportato, questa sarà un'esperienza unica che avrà come obiettivo far rivivere allo spettatore - attraverso la musica eseguita da un'orchestra sinfonica, alle immagini proiettate su grande schermo in alta definizione, e a incredibili effetti sonori - le leggendarie avventure di Son Goku contro i suoi indimenticabili nemici come Pilaf, l'Esercito del fiocco rosso, i Saiyan, Cell, Freezer e Majin Bu.

Tra le canzoni più famose della saga proposte durante il concerto ci saranno la sigla di apertura "Makafushigi Adventure!", "Cha-La Testa-Cha-La" e "We Gotta Power", fino alle famosissime "Mezase Tenkaichi", "Dragon Ball Densetsu" e "Unmei no Hi ~ Tamashii VS Tamashi!" e saranno eseguite da Hiroki Takahashi, cantante originale della serie Dragon Ball.

Non è certo la prima volta che l'Italia ospita eventi simili, abbiamo già avuto concerti sinfonici legati al mondo nipponico, tra cui Final Fantasy o Saint Seiya, ma questa è sicuramente un'occasione da non perdere, che dite? Chi di voi andrà?

Ricordiamo che, con le sue 270 milioni e oltre di copie vendute nel mondo, l’opera a fumetti di Akira Toriyama è riuscita a conquistare il secondo posto tra i manga più venduti di sempre. La sua enorme popolarità lo ha fatto entrare nella cultura di massa del nostro pianeta grazie alle svariate serie animate, i numerosi film, i videogame, i giochi e tantissimi altri prodotti che hanno invaso i nostri mercati alimentando una vera e propria leggenda.