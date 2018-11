Dragon Ball Symphonic Adventure: la serie di concerti arriverà in Italia nel 2019!

Molti sono i concerti sinfonici, dedicati a grandi opere d'intrattenimento, che stanno riscuotendo un enorme successo in molti paesi e tra questi c'è anche l'Italia. Basti solo pensare a Final Fantasy, a Saint Seiya o ancora a Sailor Moon e ora l'attenzione si sposta sul Dragon Ball.

Dopo essersi svolto, con incredibile successo, in Francia, Svizzera e Belgio, il tour di Dragon Ball Symphonic Adventure arriverà finalmente nella penisola italiana, in un evento esclusivo realizzato con la collaborazione di Kappalab.

Sabato 27 aprile, in occasione della ventunesima edizione del Napoli Comicon, si terrà un concerto dal vivo con un’orchestra, la Dragon Ball Symphonic Orchestra, che ripercorre le avventure della saga dei saiyan attraverso le canzoni e le musiche più celebri tratte dalla colonna sonora di Dragon Ball e Dragon Ball Z.

L'evento viene così presentato:

"Overlook Events e Toei Animation Europe sono orgogliosi di presentare il concerto ufficiale dedicato a Dragon Ball e Dragon Ball Z!"

Ricordiamo che la Overlook Events è la compagnia organizzatrice dell'evento specializzata nell'organizzazione in tutto il mondo concerti legati al mondo del cinema e dell'intrattenimento pop. Tra i suoi progetti, infatti, figurano concerti dedicati alle composizioni di Joe Hisaishi, alle musiche di Final Fantasy, alle colonne sonore di serie tv o dei film Pixar, omaggi a grandi compositori cinematografici come Danny Elfman, James Horner, John Williams.

All'evento parteciperà Hiroki Takahashi, cantante originale della serie Dragon Ball che canterà, con l’accompagnamento di un orchestra di 58 elementi, le canzoni più celebri della saga a partire dalla sigla di apertura Makafushigi Adventure!, Cha-La Head-Cha-La e We Gotta Power, alle famosissime Mezase Tenkaichi, Dragon Ball Densetsu e Unmei no Hi ~ Tamashii VS Tamashi!

Qui di seguito vi proponiamo le future date del tour:

11 maggio 2019 - Auditori Forum - Barcellona, Spagna

27 aprile 2019 - Napoli, Italia

Al momento non ci sono ancora informazioni sul prezzo dei biglietti e sull’apertura delle prevendite, ma potete troverete nuove informazioni seguendo l’evento ufficiale sulla pagina Facebook Dragon Ball Symphonic Adventure (@DBSymphonicAdventure). Il lavoro di Akira Toriyama è diventato un fenomeno mondiale e per tutti i fan della saga questa è una notizia incredibile e soprattutto un evento imperdibile.