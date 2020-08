Dragon Ball: Takahashi mostra l'animazione utilizzata per trasformare Goku in Super Saiyan

Il leggendario animatore Yuya Takahashi ha recentemente sorpreso i suoi follower Twitter con un breve video, mostrando l'animazione da lui utilizzata per far trasformare Goku in Super Saiyan. Se pensavate, ad esempio, che la capigliatura del protagonista cambiasse radicalmente, rimarrete sicuramente a bocca aperta.

In calce potete dare un'occhiata al breve video. Come potete notare, Takahashi non modifica la capigliatura né aggiunge parti non presenti, ma semplicemente divide e porta in alto i capelli di Goku, cambiando successivamente colore. Dopo aver osservato la clip per due o tre volte, vi accorgerete senza dubbio del livello di dettaglio.

Per chi non lo conoscesse, Takahashi è un animatore giapponese di 42 anni. Durante la sua carriera l'artista ha lavorato per la realizzazione di alcuni degli anime più famosi dell'ultimo ventennio, tra cui figurano Dragon Ball Z (compresi i film La Battaglia degli Dei e La Resurrezione di F), Dragon Ball Super, Fairy Tail e ONE PIECE. Ogni volta che Takahashi supervisiona le animazioni i fan esultano, e osservando la cura dei particolari non è difficile comprenderne la ragione.

Ogni volta che Takahashi supervisiona le animazioni i fan esultano, e osservando la cura dei particolari non è difficile comprenderne la ragione.