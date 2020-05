Dragon Ball: tanti auguri a Toyotaro, il successore di Akira Toriyama compie 42 anni!

Oggi è un giorno speciale per Toyotaro, il celebre fumettista giapponese in carica della serializzazione di Dragon Ball Super nonché successore del maestro Akira Toriyama. Il mangaka ha infatti compiuto 42 anni, evento che a quanto sarebbe stato celebrato in compagnia di alcuni amici e parenti.

Nonostante l'autore abbia deciso di non pubblicare un messaggio sui social i fan non hanno perso l'occasione per augurargli un buon compleanno, inondando i suoi profili Instagram e Twitter con centinaia di messaggi e ringraziandolo per il lavoro svolto con l'attuale arco narrativo di Dragon Ball Super.

Toyotaro è sempre stato un grande appassionato di Dragon Ball, nonché grande estimatore dello stile grafico di Toriyama. Il mangaka iniziò il suo percorso lavorativo disegnando alcune pagine del manga spin-off Dragon Ball Heroes: Victory Mission, facendosi notare successivamente da Toriyama con la realizzazione dell'adattamento manga della pellicola Dragon Ball Z: La resurrezione di F.

Nel giugno del 2015 i due iniziarono a lavorare per la prima volta insieme, curando parallelamente il nuovo manga "Dragon Ball Super" e supervisionando l'omonimo adattamento anime di Toei Animation. Il rapporto di collaborazione si rivelò più paritario del previsto e Toyotaro iniziò ad ottenere sempre più libertà. In un'intervista concessa ad ANN, il mangaka dichiarò: "Fondamentalmente cerco di non deviare in un nessun caso dal soggetto di Akira Toriyama. Se la storia deve andare da un punto A ad un punto B, allora il mio lavoro è di seguire le direttive del sensei senza apportare modifiche. Tutti i dettagli e i dialoghi che incorrono nel percorso da A e B però sono scelti da me, ho completa libertà in quello".

Toyotaro è stato scelto come successore da Akira Toriyama stesso, ed il suo primo banco di prova sembrerebbe essere stato superato a pieni voti.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo lo stile del mangaka? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per altre informazioni sulla stesura del manga invece, potete dare un'occhiata all'ultima intervista su Dragon Ball Super concessa da Toyotaro.