Dragon Ball: Tao Pai Pai prende vita grazie a un incredibile cosplay

Nel corso della sua lunga carriera, Dragon Ball ha saputo conquistare cuori e menti di milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del globo sempre pronti a supportare e a mostrare tutto il loro amore verso un franchise tanto ricco e rinomato.

Questa volta, però, a essere finito sotto i riflettori troviamo un fan che ha deciso di sfoggiare un cosplay dedicato al suo combattente preferito tra tutti quelli presenti nell'enorme universo di Dragon Ball. Su Instagram, infatti, l'utente Jota Cosplay ha voluto omaggiare Tao Pai Pai con un cosplay - visionabile a fondo news - che già da un primo sguardo mette in mostra tutta la dedizione profusa per portare in vita il personaggio.

Come visionabile nell'immagine, infatti, il cosplay è curato sotto ogni aspetto, al punto tale che il fan ha deciso di farsi cresce sopracciglia e baffi affinché potessero riprendere la forma di quelli posseduti da Tao Pai Pai. Non da meno si sono rivelati i capelli, intrecciati grazie all'aiuto dei suoi iconici nastri. Per quanto riguarda il resto del lavoro profuso, comunque, il risultato non è certo da meno. Tao Pai Paiindossa infatti il suo tradizionale abito con collo alto che sembra provenire direttamente dall'antico Oriente. L'uniforme si caratterizza anche per il contrasto tra rosa e nero e per le ampie maniche con cui il cosplayer ha nascosto le proprie mani. Insomma, un ottimo lavoro che come facilmente immaginabile ha saputo riscuotere un grande successo tra gli appassionati.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che su Everyeye è disponibile la nostra recensione di Dragon Ball Super. Il 14 dicembre 2018 è inoltre uscito il primo film della serie, intitolato Dragon Ball Super: Broly, pellicola di cui potete trovare la nostra recensione sulle pagine del sito.